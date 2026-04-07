Артета: «Понимаем, насколько трудным будет первый матч со “Спортингом”

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов против «Спортинга» отметил, что у его команды большое желание победить.
«Глядя на успехи “Спортинга”, особенно в домашних матчах, и на то, как эта команда играла в Лиге чемпионов, кого они побеждали, мы понимаем, насколько трудным будет этот матч. Именно поэтому мы хотим победить еще сильнее.
Думаю, Дьекереш ждет этого матча с большим нетерпением. Он воодушевлен и очень благодарен «Спортингу» за время, которое провел в этом клубе. Это видно по тому, как он говорит о клубе, об игроках, персонале, обо всех, кто работает в «Спортинге». Опыт, полученный там, был очень важной частью его пути", — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.
Матч «Спортинг» — «Арсенал» пройдет в Лиссабоне во вторник, 7 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.