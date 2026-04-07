«Нью-Йорк» выиграл у «Атланты», Брансон оформил дабл-дабл

«Атланта» на своем паркете проиграла «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 105:108. Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 передач.

В другой встрече «Орландо» дома переиграл «Детройт» — 123:107. Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 31 очко.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 105:108 (31:32, 26:21, 22:28, 26:27).

А: Александер-Уокер (36), Джонсон (21 + 11 подборов), Макколлум (17).

Н: Брансон (30 + 13 передач), Ануноби (22), Таунс (21 + 12 подборов), Бриджес (15).

«Орландо» — «Детройт» — 123:107 (30:28, 39:27, 29:21, 25:31).

О: Банкеро (31), Бэйн (25), Блэк (14).

Д: Дженкинс (18), Дюрен (18), Хертер (17), Грин (17).