«Кливленд» на выезде победил «Мемфис»

«Кливленд» выиграл у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НБА — 142−126.
В другой встрече «Сан-Антонио» выиграл у «Филадельфии» — 115:102. Разыгрывающий защитник «Спэрс» Стефон Касл оформил трипл-дабл — 19 очков, 11 подборов и 13 передач.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Мемфис» — «Кливленд» — 126:142 (36:24, 28:44, 26:33, 36:41).
М: Проспер (24), Бал (20), Уайтхэд (20), Уильямсон (17).
К: Э. Мобли (24), Шредер (22 + 11 передач), Меррилл (21), Эллис (19).
«Сан-Антонио» — «Филадельфия» — 115:102 (29:28, 33:27, 30:30, 23:17).
С: Касл (19 + 11 подборов + 13 передач), Вембаньяма (17), Харпер (17).
Ф: Эмбиид (34 + 12 подборов), Джордж (16), Макси (15), Эджкомб (14).