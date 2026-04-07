Дмитрий Кровяков перешел в «Стрелу-Ак Барс»

Казанская «Стрела-Ак Барс» подписала контракт с воспитанником казанского регби Дмитрием Кровяковым.

27-летний нападающий первой линии прошел просмотр в клубе и сейчас готовится к новому сезону вместе с командой.

Кровяков выступал за команды «Энергия» (2014−2018), «ВВА-Подмосковье» (2018−2023), «Локомотив» (2024−2026). В прошлом сезоне провел 5 матчей в чемпионате России по регби.

"В последние дни трансферного окна нам удалось усилить первую линию Дмитрием Кровяковым. Это опытный столб, поигравший в ведущих клубах российского чемпионата, на его счету — две бронзы национального первенства.

Его приход добавит нам глубины и конкуренции в первой линии, потому как стабильная и обученная схватка крайне важна в современном регби, она даёт возможность выигрывать матчи. Рады, что теперь он будет играть в родном городе — это особенный момент для любого игрока«, — рассказал спортивный директор “Стрелы-Ак Барс” Альфред Хисамов.