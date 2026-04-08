Олисе побил рекорд Рибери по голевым передачам

Нападающий «Баварии» Мишель Олисе отметился голевой передачей в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1).

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает Opta, он стал первым французским игроком в XXI веке, сделавшим 25 голевых передач за один сезон во всех турнирах среди команд пяти ведущих лиг. 24-летний француз побил рекорд Франка Рибери, который сделал 24 голевые передачи в сезоне-2011/12.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Реал — Бавария 1:2.

«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.