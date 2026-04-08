«Реал» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Реал» проиграл «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 1:2. Игра прошла в Мадриде.
В конце первого тайма нападающий мюнхенцев Луис Диас открыл счет. Сразу после перерыва Харри Кейн удвоил преимущество гостей. Мадридская команда отыграла один мяч на 74-й минуте — отличился Килиан Мбаппе.
Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.
«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.