Артета: «Арсеналу» следовало действовать чуть четче в атаке против «Спортинга»

«Я очень рад. Победить на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов против команды, которая не проигрывала дома так долго… Это показывает, насколько сложной была задача. Когда “Арсенал” приближался к штрафной, нам каждый раз не хватало совсем немного. Нам следовало действовать чуть четче. Надо быть быстрее и эффективнее, чтобы взламывать оборону такого соперника. Два или три раза мы были довольно близки к голу, а в конце матча сказочный эпизод, созданный двумя классными атакующими игроками, решил судьбу матча в нашу пользу», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.