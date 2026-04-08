Артета: «Арсеналу» следовало действовать чуть четче в атаке против «Спортинга»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Победить на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов против команды, которая не проигрывала дома так долго… Это показывает, насколько сложной была задача. Когда “Арсенал” приближался к штрафной, нам каждый раз не хватало совсем немного. Нам следовало действовать чуть четче. Надо быть быстрее и эффективнее, чтобы взламывать оборону такого соперника. Два или три раза мы были довольно близки к голу, а в конце матча сказочный эпизод, созданный двумя классными атакующими игроками, решил судьбу матча в нашу пользу», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Спортинг — Арсенал 0:1.

«Арсенал» не был похож на фаворита Лиги чемпионов. В Лиссабоне его вытянули Райя и талант Хаверца.