Артета: «Арсеналу» следовало действовать чуть четче в атаке против «Спортинга»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Я очень рад. Победить на выезде в четвертьфинале Лиги чемпионов против команды, которая не проигрывала дома так долго… Это показывает, насколько сложной была задача. Когда “Арсенал” приближался к штрафной, нам каждый раз не хватало совсем немного. Нам следовало действовать чуть четче. Надо быть быстрее и эффективнее, чтобы взламывать оборону такого соперника. Два или три раза мы были довольно близки к голу, а в конце матча сказочный эпизод, созданный двумя классными атакующими игроками, решил судьбу матча в нашу пользу», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.
Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22:00 по московскому времени.
07 апр 22:00 Спортинг — Арсенал 0:1.
«Арсенал» не был похож на фаворита Лиги чемпионов. В Лиссабоне его вытянули Райя и талант Хаверца.