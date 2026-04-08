Рюдигер: «Реал» оба гола подарил «Баварии»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Вышли на второй тайм, и нам тут же забили. Я бы сказал, что мы оба гола “Баварии” подарили. Нам надо играть лучше. Перед матчем мы говорили о том, что нельзя терять мяч, потому что на этом уровне это чрезвычайно опасно. Одно из того, что нам нужно было делать чаще — и лучше — это бить по воротам. Но лучшим игроком у них был Мануэль Нойер! В любом случае у нас остается надежда отыграться в Мюнхене», — цитирует официальный сайт УЕФА Рюдигера.
Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.
