Рюдигер: «Реал» оба гола подарил «Баварии»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Вышли на второй тайм, и нам тут же забили. Я бы сказал, что мы оба гола “Баварии” подарили. Нам надо играть лучше. Перед матчем мы говорили о том, что нельзя терять мяч, потому что на этом уровне это чрезвычайно опасно. Одно из того, что нам нужно было делать чаще — и лучше — это бить по воротам. Но лучшим игроком у них был Мануэль Нойер! В любом случае у нас остается надежда отыграться в Мюнхене», — цитирует официальный сайт УЕФА Рюдигера.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Реал — Бавария 1:2.

«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.