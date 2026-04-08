Арбелоа: «Реал» едет в Германию, понимая, что мы способны победить"

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после поражения от «Баварии» (1:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов похвалил своих игроков.

Источник: Спорт-Экспресс

"В перерыве говорили о том, что нужно сохранять компактность, но вскоре после возобновления игры снова пропустили. Временами слишком много мы бегали за мячом, и настаивали на том, что нужно лучше поддерживать игрока с мячом: удерживать владение, контролировать его надежнее и быстрее возвращать себе мяч. В целом во втором тайме мы прибавили. Наш гол оставляет нам надежду, но мы знали, что играем против талантливой и опасной команды.

Хочу отметить своих игроков за то, что они продолжали атаковать и сохраняли веру. Мы едем в Германию, понимая, что способны победить. Думаю, мы многое узнали о «Баварии» по итогам этого матча. Могли забить больше и добиться лучшего результата", — цитирует официальный сайт УЕФА Арбелоа.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Реал — Бавария 1:2.

«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.