Райя: «Во втором матче со “Спортингом” тоже будет сложно»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Испанец был признан лучшим игроком встречи.
«Стараюсь всегда максимально помогать команде. Сегодня был хороший день и для меня, и для всей команды. “Арсенал” забил на последней минуте. Был очень сложный матч, в котором обе команды хотели играть, поэтому было сложно держать мяч. “Спортинг” порядком осложнил нам жизнь. Очень важно иметь такие моменты, в которых ты оказываешь большое влияние на развитие игры, на возможный исход матча. Сегодня было важно победить и получить преимущество перед ответной игрой. Хотя во втором матче тоже будет сложно», — цитирует официальный сайт УЕФА Райю.
Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22:00 по московскому времени.
07 апр 22:00 Спортинг — Арсенал 0:1.
