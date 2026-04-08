Райя: «Во втором матче со “Спортингом” тоже будет сложно»

«Стараюсь всегда максимально помогать команде. Сегодня был хороший день и для меня, и для всей команды. “Арсенал” забил на последней минуте. Был очень сложный матч, в котором обе команды хотели играть, поэтому было сложно держать мяч. “Спортинг” порядком осложнил нам жизнь. Очень важно иметь такие моменты, в которых ты оказываешь большое влияние на развитие игры, на возможный исход матча. Сегодня было важно победить и получить преимущество перед ответной игрой. Хотя во втором матче тоже будет сложно», — цитирует официальный сайт УЕФА Райю.