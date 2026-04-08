Боржеш: «Мимолетная потеря концентрации слишком дорого стоила “Спортингу”

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Была во многом равная игра, даже с точки зрения владения мячом. У “Спортинга” были более опасные голевые моменты. Мы контролировали ход игры, и, честно говоря, я очень рад за наших футболистов. Рад тому, что мы показали на поле. Мимолетная потеря концентрации слишком дорого нам стоила. Очень жаль, ведь это произошло на 90-й минуте. Но не должны вешать нос и двигаться дальше, ведь это футбол», — цитирует официальный сайт УЕФА Боржеша.
Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22:00 по московскому времени.
07 апр 22:00 Спортинг — Арсенал 0:1.
