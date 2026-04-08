Водное поло. Кубок мира. Россия сыграет с Великобританией в дивизионе B

8 апреля пройдут матчи дивизиона B мужского Кубка мира по водному поло, где участвует сборная России.

Источник: Спортс‘’

В рамках квалификации россияне сыграют со сборными Бразилии, Великобритании и ЮАР. Это первый турнир для российской команды после четырехлетнего отстранения.

Кубок мира по водному поло.

Дивизион B.

Мальта.

Квалификационный раунд.

8 апреля.

Великобритания — Россия — 11.00.

Украина — Гонконг — 12.00.

Грузия — Бразилия — 12.30.

Китай — Австралия — 14.00.

Португалия — Польша — 14.00.

Румыния — Южная Африка — 16.00.

Словения — Словакия — 16.00.

Турция — Сингапур — 17.30.

Аргентина — Черногория — 18.00.

Мальта — Казахстан — 19.00.

Франция — Канада — 20.00.

Турнирное положение: Россия — 3 очка (1 игра), Португалия — 3 (1), Канада — 3 (1), Китай — 3 (1), Германия — 3 (1), Румыния — 3 (1), Турция — 3 (1), Черногория — 3 (1), Аргентина — 3 (1), Австралия — 3 (1), Франция — 3 (1), Словакия — 0 (1), Грузия — 0 (1), Сингапур — 0 (1), Словения — 0 (1), Южная Африка — 0 (1), Бразилия — 0 (1), Великобритания — 0 (1), Казахстан — 0 (1), Гонконг — 0 (1), Мальта — 0 (1), Украина — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. По итогам квалификационного раунда 16 команд выйдут в стадию плей-офф. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.