«Майами» проиграл «Торонто», Голдин не набрал очков

«Торонто» на своем паркете переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:95. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

Российский центровой «Хит» Влад Голдин провел на паркете 3 минуты и отметился одни подбором.

В другой встрече «Бруклин» без российского защитника Егора Дёмина переиграли «Милуоки» и прервал серию поражений.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Бруклин» — «Милуоки» — 96:90 (30:29, 19:14, 21:19, 26:28).

Б: Лидделл (21), Сараф (19), Смит (11), Пауэлл (11).

М: Грин (20), Принс (16 + 11 подборов), Райан (14), Симс (12).

«Торонто» — «Майами» — 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19).

Т: Барнс (25), Ингрэм (23), Пелтль (17), Барретт (16).

М: Уиггинс (24), Хирро (14), Пауэлл (14).