«Нью-Орлеан» выиграл у «Юты», Фирс набрал 40 очков

«Нью-Орлеан» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 156:137. Разыгрывающий защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс набрал 40 очков.
В другой встрече «Бостон» на своем паркете победил «Шарлотт» — 113:102.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 156:137 (24:34, 37:35, 50:27, 45:41).
Н: Фирс (40), Пул (34), Хоукинс (25), Пиви (20), Куин (17 + 12 подборов).
Ю: Чендлер (31), Мбенг (26), Уильямс (19), Сенсабо (18).
«Бостон» — «Шарлотт» — 113:102 (20:31, 35:30, 35:26, 23:15).
Б: Браун (35), Тейтум (23), Уайт (12), Кета (12), Притчард (12).
Ш: Болл (36), Миллер (20), Бриджес (13 + 11 подборов), Книппел (13).