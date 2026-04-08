Савелий Коростелев: «Негатива от иностранцев нет. Ребята ждут, большинство только за, чтобы мы вернулись»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранцами на Кубке мира и Олимпиаде.

Источник: Спортс‘’

— Как проходило твое общение с иностранцами на Олимпиаде?

— Все понимают, кто мы и откуда. Поэтому негатива нет. Ребята ждут, большинство только за, чтобы мы вернулись.

— С кем самое близкое общение сложилось?

— С итальянцами. С ними издавна у нашей сборной слаженные, хорошие отношения. У меня есть друг-итальянец, с которым мы общаемся с 2022 года. Поэтому итальянцы, да.

— Достижение Клэбо невозможно будет повторить?

— Все когда-то повторяется. Кто-нибудь когда-то это повторит.

— А как было ваше общение на Олимпиаде?

— Мы с ним поговорили только в Лахти после подиума. Перекинулись буквально парой-тройкой фраз. Приятный молодой человек. Сам начал разговаривать первый.

— Что сказал?

— Говорит: первый сыр, да (приз за подиум на Кубке мира — Спортс«“)? Говорю, что да, наконец-то. Я пару раз уже понюхал этот сыр, стоя рядом с подиумом, ха-ха, — рассказал Коростелев.