Чемпионка мира Корнецкая пропустит чемпионат Европы по прыжкам на батуте из-за проблем с визой

Об этом сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.
"У нас осталась дома Аня Корнетская. Я допускаю, что это связано с поздней подачей документов на оформление визы. К сожалению, получилось так.
Наша федерация сделала все, чтобы та же Аня получила побыстрее визу. То же самое могу сказать и про наших коллег из Португалии, которые пытались решить этот вопрос через свой Национальный олимпийский комитет. Но это все-таки общественная организация, а решение о выдаче виз принимает МИД Португалии", — сказал Рыжков.
Чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте пройдут с 8 по 12 апреля в Портимао.