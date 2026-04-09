Ван Дейк — о поражении от «ПСЖ»: «Единственный плюс в том, что на следующей неделе предстоит еще один матч»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Поработать пришлось тяжело, но это и ожидалось. “Ливерпуль” большими силами оборонялся у своей штрафной. К сожалению, первый гол случился после рикошета. У нас было несколько моментов в контратаках, где мы могли сыграть лучше. Понятно, что поражение совсем не радует. Единственный плюс в том, что на следующей неделе нам предстоит еще один матч.
В ответной встрече нам нужно быть безупречными во всем. Надеюсь, наши болельщики тоже сыграют в этом большую роль. Я пережил много особенных вечеров на «Энфилде», мне посчастливилось быть частью этого. Наши болельщики — это основа клуба. Надеюсь, они снова будут рядом", — цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка.
Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
08 апр 22:00 ПСЖ — Ливерпуль 2:0.
