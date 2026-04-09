Гризманн: «Рады победе, но многое еще только предстоит сделать. До полуфинала по-прежнему далеко»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Полуфинал от нас еще далеко: в 90 минутах или даже дольше. Сохраним хладнокровие, уверенность и не станем парить в облаках. Хулиан Альварес очень хорош. Он придает нам и нашей игре нечто большее, так что, надеюсь, он сможет вывести нас в финал. Рады победе, но многое еще только предстоит сделать. До полуфинала по-прежнему далеко!» — приводит официальный сайт УЕФА слова Гризманна.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
