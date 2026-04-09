Сафонов назвал, в чем сила нынешнего «ПСЖ»

Сегодня 100 процентов не был самый легкий матч в сезоне. Мы знаем, на что способны игроки «Ливерпуля», это игроки топ-класса. И мы понимали, что на таком уровне любая ошибка и любая секунда расслабления может повлечь за собой последствия. Очень важно было продолжать держать себя и своих партнеров в концентрации и продолжать работать. В первом тайме, по-моему, вообще ударов по воротам не было. И это, безусловно, работа всей команды, не только защитников. Как я уже говорил, сейчас сила «ПСЖ», наверное, в том, что обороняются все и не просто плассируют, а делают это активно. Поэтому сегодня увидели такой результат, что мы контролировали игру, но посмотрим, что будет на выезде", — сказал Сафонов в эфире Okko.