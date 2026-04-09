Сафонов назвал, в чем сила нынешнего «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов отметил, что ошибка в игре с «Тулузой» не повлияла на него.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов отметил, что ошибка в игре с «Тулузой» не повлияла на него.

«Считаю, что на самом деле с “Тулузой” ничего такого сверхъестественного не произошло в плане, в плане того, чтобы поменяло мою игру. Моя задача выходить на каждый матч одинаково. И, в принципе, после ошибки в матче с “Тулузой” моя задача мною себе поставленная была играть так же, как я играл там до этого момента, и чтоб ничего не менялось. Плюс команда, безусловно, помогла мне тем, что добились победы. И по факту я старался мешать, да, команде, но даже, даже мои старания не исправили нашу победу, которой закончился прошлый матч.

Сегодня 100 процентов не был самый легкий матч в сезоне. Мы знаем, на что способны игроки «Ливерпуля», это игроки топ-класса. И мы понимали, что на таком уровне любая ошибка и любая секунда расслабления может повлечь за собой последствия. Очень важно было продолжать держать себя и своих партнеров в концентрации и продолжать работать. В первом тайме, по-моему, вообще ударов по воротам не было. И это, безусловно, работа всей команды, не только защитников. Как я уже говорил, сейчас сила «ПСЖ», наверное, в том, что обороняются все и не просто плассируют, а делают это активно. Поэтому сегодня увидели такой результат, что мы контролировали игру, но посмотрим, что будет на выезде", — сказал Сафонов в эфире Okko.

Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

08 апр 22:00 ПСЖ — Ливерпуль 2:0.

«ПСЖ» и «Ливерпуль» — команды из разных миров. У Сафонова «сухарь», у Хвичи — волшебный гол.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
