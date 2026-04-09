Кварацхелия: «Атмосфера на “Энфилде” будет невероятной, но мы готовы»

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«У “ПСЖ” были моменты, чтобы забить еще, и мы должны были это делать. Показали хорошую игру. Надо сохранять концентрацию. Атмосфера на “Энфилде” будет невероятной, но мы готовы», — цитирует официальный сайт УЕФА Хвичу.
Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
