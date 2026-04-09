Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов — о взаимоотношениях с Шевалье: «Мы один вратарский коллектив в “ПСЖ”

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов рассказал, какие у него отношения с другим вратарем команды Люка Шевалье.

«Мы один вратарский коллектив, да, и понятно, что, всегда это, не знаю, принято или не принято, но в любом случае немножко обсуждаем эмоции после матча, но, безусловно, нам нужно посмотреть сначала моменты на видео и после этого уже разобрать. Безусловно, все-все, во-первых, желают и удачи перед матчем и поздравляют с победами и хорошими результатами. Это вполне нормально, и так должно быть, я думаю, что в коллективе», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

08 апр 22:00 ПСЖ — Ливерпуль 2:0.

«ПСЖ» и «Ливерпуль» — команды из разных миров. У Сафонова «сухарь», у Хвичи — волшебный гол.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше