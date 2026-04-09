Сафонов — о взаимоотношениях с Шевалье: «Мы один вратарский коллектив в “ПСЖ”

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов рассказал, какие у него отношения с другим вратарем команды Люка Шевалье.
«Мы один вратарский коллектив, да, и понятно, что, всегда это, не знаю, принято или не принято, но в любом случае немножко обсуждаем эмоции после матча, но, безусловно, нам нужно посмотреть сначала моменты на видео и после этого уже разобрать. Безусловно, все-все, во-первых, желают и удачи перед матчем и поздравляют с победами и хорошими результатами. Это вполне нормально, и так должно быть, я думаю, что в коллективе», — сказал Сафонов в эфире Okko.
Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
