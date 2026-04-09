Слот: «Ливерпулю» еще повезло, что все закончилось поражением 0:2"

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
"Если говорить о матче в целом, думаю, нам еще повезло, что все закончилось поражением 0:2, потому что у них было больше моментов, чем голов. Первый пропущенный мяч особенно тяжело было принять, поскольку до этого они почти ничего не создали, а затем в ворота влетел мяч после рикошета. Уже после этого у них было достаточно шансов, чтобы забить еще.
Конечно, всегда думаешь, что можно сыграть лучше и заставить соперника ошибаться. Но большую часть матча мы просто пытались выжить. В прошлом сезоне у нас было то же самое. Они были сильнее, но мы не сдались. «ПСЖ» оставил нам шансы в этом противостоянии, не использовав несколько своих моментов", — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.
Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
