«Кливленд» победил «Атланту»

«Кливленд» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:116.
В других встречах «Орландо» победил «Миннесоту» (132:120), «Детройт» одержал победу над «Милуоки» (137:111).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Орландо» — «Миннесота» — 132:120 (34:32, 29:21, 38:30, 31:37).
О: Банкеро (20), Бэйн (18), Ф. Вагнер (17), Битадзе (14 + 15 подборов).
М: Шэннон (33), Макдэниэлс (18), Рид (15), Дивинченцо (12).
«Кливленд» — «Атланта» — 122:116 (33:29, 27:38, 44:20, 18:29).
К: Митчелл (31), Э. Мобли (22 + 21 подбор), Харден (21), Аллен (16).
А: Александер-Уокер (25), Куминга (24), Оконгву (18), Макколлум (12), Джонсон (12 + 11 подборов), Дэниэлс (12).
«Детройт» — «Милуоки» — 137:111 (34:28, 41:29, 37:29, 25:25).
Д: Дюрен (21), Д. Робинсон (20), Холланд (18), Каннингем (13 + 10 передач).
М: Роллинз (23), Дженг (17), Райан (16), Принс (15), Грин (13).