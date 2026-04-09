Альварес рассказал, что ни разу не забил со штрафного на тренировке перед матчем с «Барселоной»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес оценил свой гол в ворота «Барселоны» (2:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Аргентинец забил прямым ударом со штрафного в конце первого тайма.
«За день до игры мы практиковали штрафные удары. Я пробил пять или шесть раз и ни разу не забил. [В матче] это произошло в ключевой момент. Я очень счастлив», — цитирует Альвареса инсайдер Фабрицио Романо.
«Барса» на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Еще одно глупое удаление и поражение от «Атлетико».
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.