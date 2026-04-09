Мартин — о поражении от «Атлетико»: «Удаление изменило все»

«Пока составы были равные, мы неплохо справлялись с контролем игры. Удаление при игре команд такого калибра изменило все. У “Барселоны” был немало моментов, но мы не смогли забить. У каталонцев их было поменьше, и они были точнее в их использовании. Разочарованы тем, как сложилась игра, но знаем, что теперь сможем поехать и переломить ход противостояния», — цитирует официальный сайт УЕФА Мартина.