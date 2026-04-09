Мартин — о поражении от «Атлетико»: «Удаление изменило все»

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в первом мачте ¼ финала Лиги чемпионов.

«Пока составы были равные, мы неплохо справлялись с контролем игры. Удаление при игре команд такого калибра изменило все. У “Барселоны” был немало моментов, но мы не смогли забить. У каталонцев их было поменьше, и они были точнее в их использовании. Разочарованы тем, как сложилась игра, но знаем, что теперь сможем поехать и переломить ход противостояния», — цитирует официальный сайт УЕФА Мартина.

Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

08 апр 22:00 Барселона — Атлетико 0:2.

