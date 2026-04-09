Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктория Сливко: «Коростелев и Непряева достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. Сейчас как-то хаять, обижать их — я считаю это неправильным»

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко считает, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева достойно провели международный сезон.

Источник: Спортс‘’

"Сейчас очень много в интернете вижу противостояний — и болельщики обсуждают, и все-все-все, что Дарья с Савелием вернулись на российскую арену и где-то уступали нашим спортсменам-лидерам, и что кто-то выступил лучше. Судить так не совсем правильно.

Они там делали все от них возможное, и сейчас их как-то хаять, обижать — я считаю это неправильным. Нужно ребят поддержать — они большие молодцы, достойно представляли лыжные гонки и на Олимпийских играх, и на Кубке мира.

Я очень внимательно и пристально следила за ребятами, они молодцы, показали, что мы можем бороться за лидирующие позиции. Савелий — красавчик просто, заехал в топ-3 на Кубке мира, достойно боролся и на Олимпийских играх", — отметила Сливко.