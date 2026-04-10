В бадминтоне переходят на синтетические воланы из-за нехватки перьев

Традиционные воланы изготавливаются из 16 утиных или гусиных перьев, каждое из которых берется с одного и того же крыла, чтобы обеспечить правильную траекторию полета и вращение. Ведущим производителем воланов является Китай, где производство мяса птицы в последние годы сократилось из-за вспышек птичьего гриппа и возвращения населения к употреблению свинины.