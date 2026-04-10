В бадминтоне переходят на синтетические воланы из-за нехватки перьев

Федерация бадминтона переходит на синтетические воланы из-за нехватки перьев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Всемирная федерация бадминтона (BWF) одобрила использование синтетических воланов на отдельных турнирах в связи с нехваткой утиных и гусиных перьев, сообщает Би-би-си.

Традиционные воланы изготавливаются из 16 утиных или гусиных перьев, каждое из которых берется с одного и того же крыла, чтобы обеспечить правильную траекторию полета и вращение. Ведущим производителем воланов является Китай, где производство мяса птицы в последние годы сократилось из-за вспышек птичьего гриппа и возвращения населения к употреблению свинины.

BWF на своем сайте объявила о проведении испытаний синтетических воланов на международных турнирах третьего уровня и на соревнованиях среди юниоров в рамках продолжающегося анализа возможности их использования на элитном уровне.

«В ходе испытаний будет собрана информация о характеристиках продукции, а также отзывы игроков, технических специалистов и организаторов мероприятий», — заявили в BWF.