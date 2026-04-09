Папа римский Лев встретился с олимпийской сборной Италии

На мероприятии в Климентинском зале Апостольского дворца в Ватикане присутствовали победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане: горнолыжницы Федерика Бриньоне и София Годжа, конькобежка Федерика Бриньоне, шорт-трекистка Арианна Фонтана, биатлонистка Лиза Виттоцци, мужская сборная по следж-хоккею, фигуристы и другие спортсмены.
В обращении к атлетам папа римский отметил важнейшую миссию спорта.
«В нынешнее время, столь отмеченное поляризацией, соперничеством и конфликтами, которые перерастают в разрушительные войны, ваше дело приобретает еще большую ценность: спорт может и должен стать пространством встречи», — сказал понтифик.