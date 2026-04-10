Фьюри: «Я никогда не терял быстроту реакции. Она все еще при мне. На 100 процентов»

Британский боксер Тайсон Фьюри перед боем с россиянином Арсланбеком Махмудовым рассказал, каким ожидает предстать на ринге.

«Какую версию меня вы увидете? Быструю, умелую, красивую и разрушительную. Я никогда не терял быстроту реакции. Она все еще при мне. На 100 процентов. Я нацелен на настолько хорошее выступление, насколько это возможно после 16-месячного перерыва. Должно быть, я провел около 500 раундов спаррингов, чтобы подготовиться. Ребята [из тренировочного лагеря] могут это подтвердить», — сказал 37-летний спортсмен на пресс-конференции.

Фьюри и 36-летний Махмудов сойдутся в поединке в ночь с 11 на 12 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

