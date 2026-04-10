Эмери — о победе «Астон Виллы» над «Болоньей»: «Это действительно фантастический результат»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Болоньей» (3:1) в гостевом матче ¼ финала Лиги Европы.
"Это действительно фантастический результат. За 90 минут я доволен некоторыми нашими действиями и не очень доволен другими. Возможно, в первом тайме мы были немного нерешительны. Нам нужно было больше передач, чтобы выходить на более выгодные позиции в атакующей трети, но мы теряли мяч.
Стандартные положения всегда важны, и сегодня это было нашим приоритетом, потому что мы знали, что это должен был быть один из способов чего-то добиться — так и случилось в первом тайме. Результат первого тайма был лучше, чем наша игра. Мы играли не блестяще, но были сосредоточены. Второй тайм был совершенно иным, мы начали фантастически. Минут 20 или 30 мы доминировали.
Даже после того, как «Болонья» забила, наша реакция была фантастической, и мы снова забили. Впереди ответный матч, и я знаю, что они опасны. Они попытаются подавить нас. Мой посыл в раздевалке — продолжать уважать то, что «Болонья» может сделать в ответной игре", — цитирует испанского тренера TNT Sports.
Ответный матч состоится 16 апреля в Бирмингеме.
