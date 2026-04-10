Тренер «Фрайбурга» Шустер: «Очень хорошо, что нам удалось забить голы “Сельте”, но это был только первый матч»

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал победу над «Сельтой» (3:0) в домашнем матче ¼ финала Лиги Европы.
«Ребята сыграли в защите очень, очень хорошо — они не позволили сопернику ничего создать, а на другой половине поля здорово взаимодействовали и были опасны. Очень хорошо, что нам удалось забить голы, но в конце концов, это был только первый матч. Мы уже видели раньше, что после таких побед иногда немного теряешь концентрацию в ответной игре. Нам нужно снова сыграть с той же остротой», — цитирует немецкого специалиста сайт УЕФА.
Ответный матч «Сельта» — «Фрайбург» состоится 16 апреля.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.