Фьюри: «Остальные могут получить взбучку, но сначала я должен задать трепку Махмудову»

Британский боксер Тайсон Фьюри перед своим поединком с россиянином Арсланбеком Махмудовым считает слишком поспешным говорить о следующем сопернике.
"Я не хочу называть имена, когда передо мной стоит опасный боец. Остальные могут получить взбучку, но сначала я должен задать трепку Махмудову.
Я пока не буду об этом говорить. Приходите в воскресенье, можете задавать любые вопросы о других тяжеловесах, но сейчас проявите уважение к этому человеку.
Когда Эй Джей дрался с Дюбуа, все думали, что он победит, но его нокаутировали. Все спрашивали его, с кем он будет драться дальше…" — сказал 37-летний Фьюри на пресс-конференции.
36-летний Махмудов встретится с Фьюри в ночь с 11 на 12 апреля. Их бой пройдет в рамках боксерского вечера на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
