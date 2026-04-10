Тренер «Сельты» Хиральдес после поражения от «Фрайбурга»: «Игра просто не получилась»

Главный тренер «Сельты» Клаудио Хиральдес прокомментировал поражение от «Фрайбурга» (0:3) в гостевом матче ¼ финала Лиги Европы.
«Они с самого начала лучше вошли в игру, а мы не смогли показать свой футбол. Думаю, после первого гола у нас были хорошие моменты, некоторый контроль. Бывают встречи, когда ничего не идет так, как ты хочешь, ничего не складывается в твою пользу, когда твоя игра просто не получается. Сегодня вечером у нас было так», — цитирует испанского специалиста сайт УЕФА.
Ответный матч «Сельта» — «Фрайбург» пройдет 16 апреля.
