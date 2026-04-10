Итальяно: «В “Болонье” очень разочарованы, потому что заслуживали другого результата с “Астон Виллой”

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:3) в домашнем матче ¼ финала Лиги Европы.

"Мы очень разочарованы, потому что заслуживали другого результата с учетом нашей игры. Мы доминировали в первом тайме и создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Теперь мы попытаемся снова показать хорошую игру в ответной встрече и посмотрим, что из этого выйдет.

Перед матчем я говорил ребятам, что в таких играх всегда нужно сохранять концентрацию. К сожалению, сегодня мы допустили слишком много ошибок. Я не думаю, что это была потеря концентрации, но они, вероятно, слишком хотели хорошо выступить — особенно после того, как пропустили гол в конце первого тайма, в котором мы доминировали", — цитирует итальянского специалиста сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдет 16 апреля в Бирмингеме.

