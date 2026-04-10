«Вашингтон» потерпел восьмое поражение подряд в матче с «Чикаго»

«Чикаго» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 119:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Буллз» Тре Джонс — у него 31 очко.
«Вашингтон» потерпел восьмое поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (17−63). «Чикаго» (31−49) располагается на 11-м месте.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Вашингтон» — «Чикаго» — 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32).
В: Райли (23 очка), Рис (16 + 15 подборов), Блэк (14).
Ч: Джонс (31), Секстон (27), Миллер (26 + 11 подборов).
