«Торонто» нанес поражение «Майами», у Голдина два подбора и передача

«Торонто» победил «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:114.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рэпторс» Брэндон Ингрэм — у него 38 очков. 24-летний российский нападающий «Хит» Владислав Голдин отметился двумя подборами и передачей.

«Торонто» (45−35) располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. «Майами» (41−39) идет на 10-м месте.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Торонто» — «Майами» — 128:114 (32:26, 37:24, 33:40, 26:24).

Т: Ингрэм (38 очков), Барретт (22), Мюррей-Бойлс (17).

М: Адебайо (24 + 11 подборов), Жакез-младший (15), Митчелл (15 + 11 передач).

