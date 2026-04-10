«Нью-Йорк» победил «Бостон», «Хьюстон» переиграл «Филадельфию»

«Нью-Йорк» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.
«Никс» выиграли четвертый матч подряд. Они идут на третьем месте в таблице Восточной конференции (52−28). «Селтикс» (52−26) располагаются на второй строчке, у команды прервалась серия из четырех побед кряду.
В другом матче игрового дня «Хьюстон» на своем паркете нанес поражение «Филадельфии» — 113:102.
«Рокетс» выиграли восьмой матч подряд, идут на четвертом месте в таблице Западной конференции (51−29). «Севенти Сиксерс» (43−37) занимают девятое место в Восточной конференции, у них серия из трех поражений кряду.
«Нью-Йорк» — «Бостон» — 112:106 (26:29, 28:24, 27:30, 31:23).
Н: Харт (26 очков), Брансон (25 + 10 передач), Таунс (16 + 12 подборов).
Б: Тейтум (24 + 13 подборов), Притчард (23), Ширман (20).
«Хьюстон» — «Филадельфия» — 113:102 (35:26, 38:30, 23:17, 17:29).
Х: Дюрант (29 очков), Смит-младший (19), Томпсон (19).
Ф: Макси (23), Эджкомб (21), Граймс (20).
