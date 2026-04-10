Светлана Слепцова: «Уже года три болею за Симон, остальных спортсменов для меня не существует. Привезла ей из Югры сувениры: хантыйскую куклу и лохматого мамонта»

Слепцова посетила Олимпиаду-2026 в Италии в качестве корреспондента Okko.
— Мария Байдина мне рассказала, что вы персонально болели за Жюли Симон и даже какие-то подарки ей привезли. Что за подарки?
— Да, я уже года три болею за Жюли. Остальных спортсменов для меня не существует. Привезла ей из Югры сувениры: хантыйскую куклу и лохматого мамонта. Она была очень рада. Знает, что я за нее болею. Мы с ней мило две минуты пообщались, сфоткались.
— Как вам работа ТВ-эксперта? Насколько она по душе?
— Не то чтобы по душе. Мне было тяжело работать в прямом эфире. Понятно, что Маша профессионал. Она мне немножко помогала. В целом понравилось. Получила очень большой опыт. Этому надо учиться и к этому надо готовиться. У меня времени не было подготовиться. Поэтому как получилось.
— Как работалось в компании Дарьи Домрачевой?
— Мы с ней всегда хорошо общаемся. Все детство пробегали вместе, прожили в одной комнате шесть лет до того, как она уехала в Белоруссию. До эфира что-нибудь повспоминали, посмеялись — и сразу немножко расслабились. С ней прошло все классно, — сказала Слепцова.