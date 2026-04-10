Блогер Равшан вместе с подписчиками собрал 1,5 млн рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане за один стрим

В конце марта сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.