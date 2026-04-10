Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Равшан вместе с подписчиками собрал 1,5 млн рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане за один стрим

Стример, один из руководителей медиафутбольной команды Lit Energy Равшан Джульпаев собрал на стриме полтора миллиона рублей для помощи жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения.

Источник: Спортс‘’

«Мы собрали большую сумму. От себя мы сделали все, что могли. Собрали 1,5 млн за один стрим, представляете? Я вами горжусь», — сказал стример.

В конце марта сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.