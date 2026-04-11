Арбелоа: «Чтобы кого-то победить, нужно выкладываться на 200 процентов»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ничью с «Жироной» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.
"Чувствую ли я, что сегодня мы окончательно потеряли чемпионский титул? Нет, я буду так чувствовать в тот день, когда мы его реально потеряем. Это была не самая блестящая наша игра, но, учитывая все наши моменты и то, как мало мы допустили у своих ворот, мы должны были победить. Чтобы кого-то победить, нужно выкладываться на 200 процентов. Мы не выигрываем, выкладываясь на 90 процентов… или не всегда.
Игра с «Баварией»? Я хочу, чтобы мои игроки верили. 25 из нас, кто поедет туда, сделают это с уверенностью. Вполне естественно, что «Бавария» считается фаворитом, но им предстоит встретиться с командой в белых футболках и с круглым гербом", — цитирует AS Арбелоа.
«Реал» с 70 очками занимает 2-е место в Ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны», имеющей матч в запасе, на 6 очков.