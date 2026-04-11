ЮФЛ. 2-я неделя. «Луисвилл» сыграет с «Орландо», «Вашингтон» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League).
Сезон-2026.
3-я неделя.
11 апреля.
Луисвилл Кингс — Орландо Сторм — 3.00.
Вашингтон Дефендерс — Хьюстон Гэмблерс — 19.00.
12 апреля.
Даллас Ренегейдс — Коламбус Эвиейторс — 19.00.
Сент-Луис Баттлхокс — Бирмингем Стеллионс — 22.00.
Турнирное положение: Орландо — 2 победы — 0 поражений (2 игры), Даллас — 2−0 (2), Сент-Луис — 1−1 (2), Хьюстон — 1−1 (2), Бирмингем — 1−1 (2), Вашингтон — 1−1 (2), Коламбус 0−2 (2), Луисвилл — 0−2 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.