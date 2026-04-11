Арбелоа: «Мбаппе и Вини входят в Топ-4 или Топ-5 лучших игроков в мире»

«Я не могу беспокоиться о двух игроках и их статистике. Я имею в виду, что Мбаппе и Вини входят в Топ-4 или Топ-5 лучших игроков в мире. Вообще не могу волноваться по поводу их результативности. Думаю, нам нужно улучшить многое в коллективном плане. Особенно то, с чем мы боремся — команды, которые отсиживаются в обороне, оставляя нам мало пространства. Это то, с чем мы все еще боремся, и я думаю, это больше связано с коллективной игрой, чем с индивидуальными результатами. Будем надеяться, что в среду (в матче Лиги чемпинов) это закончится и мы будем более результативны перед воротами», — цитирует AS Арбелоа.