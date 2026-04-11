«Атланта» выиграла у «Кливленда», Дэниэлс оформил трипл-дабл

«Атланта» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:102.
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Атланта» — «Кливленд» — 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37).
А: Макколлум (29), Александер-Уокер (18), Джонсон (18), Куминга (15), Дэниэлс (13 + 10 подборов + 12 передач).
К: Харден (20), Тайсон (15), Проктор (15).
«Шарлотт» — «Детройт» — 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25).
Ш: Болл (27), Миллер (22), Уайт (11).
Д: Дюрен (20), Д. Робинсон (19), Каннингем (14), Холланд (13), Томпсон (12).
«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36).
Б: Хаузер (24), Браун (23), Притчард (21 + 10 передач), Гарза (14), Вучевич (14).
Н: Фирс (36), Куин (25 + 11 подборов), Хоукинс (20), Одуро (12 + 12 подборов).
«Индиана» — «Филадельфия» — 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16).
И: Томпсон (17), Уокер (17), Джексон (14), Поттер (13 + 10 подборов).
Ф: Макси (32), Джордж (21), Эджкомб (16), Убре (15).
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31).
Н: Брансон (29), Таунс (22 + 10 подборов), Бриджес (13).
Т: Мамукелашвили (17), Ингрэм (16), Барнс (15), Уолтер (15).