Клубное телевидение «Реала» раскритиковал ВАР после матча с «Жироной»

«Не будем забывать, что по сей день ВАР является системой, оказывающей наибольшее влияние на все несправедливости, совершаемые неделя за неделей. “Я могу помочь вам с ВАР” — эта фраза, сказанная Энрикесом Негрейрой Бартомеу, объясняет абсолютно все, что происходит. Мы видели, что пенальти не вызывает сомнений. Понятно, что арбитр на поле этого не заметил. Но для чего нужен ВАР? Мы видели это на прошлой неделе на “Метрополитано”, когда красная карточка, показанная “Барселоне”, была незаконно отменена», — сказали в эфире клубного ТВ «Реала».