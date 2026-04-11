ESforce и BetBoom анонсировали турнир Rise of Legends Season 10 по Mobile Legends: Bang Bang

ESforce совместно с букмекерской компанией BetBoom и Федерацией компьютерного спорта России объявили о старте турнира BetBoom Rise of Legends Season 10 по дисциплине Mobile Legends: Bang Bang. Соревнования пройдут с 16 апреля по 22 августа 2026 года, призовой фонд составит 9 000 000 рублей.
Турнир стартует с открытых квалификаций (16−19 апреля): восемь лучших команд попадут во второй дивизион группового этапа и присоединятся к восьми приглашённым коллективам первого дивизиона. Групповой этап в формате Round Robin пройдёт с апреля по июнь. Две сильнейшие команды первого дивизиона выйдут напрямую в плей-офф, остальные разыграют путёвки в закрытой квалификации.
Плей-офф стартует 21 июня в формате BO5, финал состоится 22 августа в формате BO7. Трансляции с группового этапа проведет студия RuHub на YouTube, VK и Twitch.