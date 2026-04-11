«Милуоки» переиграл «Бруклин»

«Милуоки» выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:108. Игра прошла на «Фисерв Форум» в Милуоки.
В других встречах «Сан-Антонио» благодаря дабл-даблу Виктора Вембаньяма обыграть «Даллас» (139:120), «Чикаго» потерпел поражение от «Орландо» (103:127).
НБА.
Регулярный чемпионат.
«Милуоки» — «Бруклин» — 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24).
М: Грин (35), Райан (28), Принс (18 + 10 подборов), Тернер (13), Дженг (12 + 12 передач).
Б: Этьенн (23), Смит (19 + 10 передач), Сараф (15), Траоре (14).
«Чикаго» — «Орландо» — 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28).
Ч: Джонс (23), Миллер (15), Бузелис (14), Диллингэм (13).
О: Ф. Вагнер (25), Кэйн (20), Битадзе (15 + 11 подборов), Банкеро (14), Саггс (12).
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27).
С: Вембаньяма (40 + 13 подборов), Фокс (18 + 10 передач), К. Джонсон (17).
Д: Флэгг (33), Кристи (16), Миддлтон (14), Нембхард (13).