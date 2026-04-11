Артета — о будущем в «Арсенале»: «Я полностью предан клубу. У меня еще много амбиций»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, говоря о своем будущем, заявил, что полностью предан лондонскому клубу и имеет еще много амбиций, которые хочет реализовать в команде.
Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года, завоевав за это время один Кубок Англии (2020) и два Суперкубка страны (2020, 2023).
«Я полностью предан этому клубу. Я очень счастлив и чувствую себя прекрасно. С моей семьей все хорошо. У меня еще много амбиций и задач, которые я хочу реализовать в этом футбольном клубе, и сейчас мы находимся в отличном положении», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».
Отвечая на вопрос, сможет ли он оставаться на своем посту так же долго, как легендарный Арсен Венгер (22 года работал в «Арсенале»), испанский специалист призвал не заглядывать слишком далеко вперед.
«Я повторю то, что сказал болельщикам: берите с собой обед, берите ужин. Речь идет о завтрашнем дне, и для меня эта работа именно об этом. Она связана с настоящим и с тем, что ты делаешь сегодня. Нужно выкладываться на максимум и ощущать, что ты человек, способный вести за собой и вдохновлять команду на большие достижения ради клуба», — добавил тренер.
В сезоне-2025/26 «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками после 31 тура. Команда также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в первом матче ¼ финала обыграла «Спортинг» (1:0).
