Слот заявил, что чувствует полную поддержку руководства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что чувствует полную поддержку со стороны руководства и болельщиков клуба.

Нидерландский специалист возглавил команду летом 2024-го после ухода Юргена Клоппа. Его контракт с красными рассчитан до 2027 года.

«Я часто повторяюсь, но я уже много раз говорил, что чувствую большую поддержку. Не только от владельцев, Ричарда [Хьюза] и Майкла [Эдвардса], но и от фанатов, как бы странно это ни звучало. Клуб знает, что у нас за период. Я чувствую полную поддержку», — цитирует Слота Sky Sports.

Ранее The Telegraph сообщал, что владельцы «Ливерпуля» хотят сохранить Слота на посту главного тренера на следующий сезон. Несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах, они продолжают верить в специалиста.

«Ливерпуль» с 49 очками после 31 матча занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/26.

