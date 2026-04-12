Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Париж — Рубэ». Гонщики проедут по маршруту длиной 258,3 км с 30 секторами брусчатки

12 апреля пройдет классическая однодневная велогонка «Париж — Рубэ».

«Париж — Рубэ».

Компьень — Рубэ, Франция.

258,3 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Фавориты.

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Premier Tech).

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG).

Мадс Педерсен (Дания, Lidl — Trek).

Ваут ван Арт (Бельгия, Visma — Lease a Bike).

Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin — Premier Tech).

Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers).

Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling).

Дилан ван Барле (Нидерланды, Soudal Quick-Step).

Штефан Биссеггер (Швейцария, Decathlon CMA CGM).