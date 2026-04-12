«Париж — Рубэ». Гонщики проедут по маршруту длиной 258,3 км с 30 секторами брусчатки

«Париж — Рубэ».
Компьень — Рубэ, Франция.
258,3 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Фавориты.
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Premier Tech).
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG).
Мадс Педерсен (Дания, Lidl — Trek).
Ваут ван Арт (Бельгия, Visma — Lease a Bike).
Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin — Premier Tech).
Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers).
Биниам Гирмей (Эритрея, NSN Cycling).
Дилан ван Барле (Нидерланды, Soudal Quick-Step).
Штефан Биссеггер (Швейцария, Decathlon CMA CGM).