Мари-Луиза Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Баумгарта

«Унион» объявил об отставке главного тренера Штеффена Баумгарта после поражения от «Хайденхайма» (1:3) в гостевом матче чемпионата Германии.
Исполнять обязанности главного тренера до 30 июня 2026 года будет Мари-Луиза Эта. Ранее она работала с командой U-19.
«Одной из сильных сторон “Униона” всегда было и остается объединение всех наших сил в подобных ситуациях. И, конечно, я убеждена, что с этой командой мы наберем решающие очки», — цитирует 34-летнего специалиста клубная пресс-служба.
54-летний Баумгарт работал главным тренером со 2 января 2025 года. Под его руководством команда в 51 матче одержала 16 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.
«Унион» занимает 11-е место в таблице чемпионата Германии с 32 очками после 29 встреч.
